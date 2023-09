Pagelle prova in linea uomini Elite | Europei Ciclismo su strada 2023 | eroico Laporte | manca il guizzo a Van Aert

Leggi su sportface

(Di domenica 24 settembre 2023) Si chiudono glidisunella regione olandese di Drenthe. Christophevince lainmaschilein volata su Van. Miracolo del francese, che scappa via all’inizio dell’ultimo giro a 14km dall’arrivo e resiste stoicamente al rientro del belga e di Kooij regalando il primo oro in questial suo paese dopo tre argenti. Sconfitta bruciante per Vanche è al settimo secondo posto stagionale. Ecco le(arrivato 1°) voto 10 e lode: corsa pazzesca del francese, che vuole evitare la volata con Vane Kooij e allunga sugli inseguitori ai -14 prendendo un margine di 15 secondi ...