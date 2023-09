Pagelle MotoGP | GP India 2023 | Bezzecchi perfetto | Martin combattivo Bagnaia | che errore!

Leggi su oasport

(Di domenica 24 settembre 2023) LEDEL GP D’Marco9: solamente un errore di valutazione del suo compagno di squadra nella Sprint (chiusa poi in quinta piazza rimontando dal fondo) gli nega il weekend. Pole position e vittoria schiacciante con il giro più veloce in gara per il romagnolo, autore di una prestazione strepitosa rifilando distacchi siderali alla concorrenza e rientrando in corsa per il Mondiale. Jorge8,5: in una giornata difficilissima, per via di un inconveniente con la cerniera della tuta e di un brusco calo fisico nella seconda parte di gara, arriva un secondo posto preziosissimo per il suo grande sogno mondiale. Prova di carattere perator, che approfitta della caduta die stringe i denti nel finale vincendo ...