Pagelle Italia-Polonia 1-3 volley femminile | Antropova non basta | azzurre discontinue a muro e in ricezione

Leggi su oasport

(Di domenica 24 settembre 2023) A Parigi va laassieme agli USA e all’toccherà soffrire fino a poche settimane prima dei Giochi per entrare fra le prime quattro del ranking tra le non qualificate: una seccatura di cui tutti avrebbero volentieri fatto a meno. Laquesta sera è stata più solida e forte nei momenti decisivi di un incontro che si era incanalato bene per lea cui però è mancato qualcosa quando la sfida si è fatta punto a punto contro una squadra non certo irresistibile.ha messo a terra tanti palloni ma anche lei nei momenti decisivi non sempre ha risposto presente, Sylla sottotono, Pietrini a sprazzi e le centrali, che avevano iniziato benissimo soprattutto a, sono andate in calando, come Bosio, addirittura sostituita nel finale...