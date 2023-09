Pagelle GP Giappone F1 2023 | Verstappen torna alieno | Hamilton e Russell si danno battaglia

Leggi su oasport

(Di domenica 24 settembre 2023) Maxha vinto il Gran Premio del, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno, mettendo in scena l’ennesima prova dominante della sua stagione. Sullo splendido tracciato di Suzuka il portacolori del team Red Bull precede le due McLaren, quindi Leclerc,e Sainz. Andiamo, quindi, a consegnare ledella corsa nipponica. LEDEL GPMAX(Red Bull) 10 e lode: voleva mandare un messaggio dopo Singapore. Beh, il suo livello di dominio messo in mostra oggi è stato letteralmente impressionante. L’unico grattacapo (lievissimo) l’ha vissuto in partenza con il doppio attacco delle McLaren. Per il resto la sua è una cavalcata assoluta. Chiude con quasi 20 secondi su ...