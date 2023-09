Pagelle Bologna-Napoli 0-0 | voti e tabellino Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di domenica 24 settembre 2023) Le, ie ildi0-0, match della quinta giornata di. Al Dall’Ara Garcia deve fare a meno di Juan Jesus e Rrahmani ed è costretto a lanciare Ostigard e Natan. Nel primo tempo il suonon subisce tiri in porta e va vicino al vantaggio con Osimhen che dopo pochi minuti scappa via sulla destra e colpisce il palo in diagonale. Nella ripresa i ritmi si alzano. E ilha l’opportunità di segnare su calcio di rigore: Calafiori tocca la palla col braccio in area, Ayroldi indica il dischetto ma dagli undici metri Osimhen calcia a lato. Nel finale Garcia sceglie di sostituire Kvaratskhelia e Osimhen, che accoglie malissimo la decisione del tecnico. Finisce con un ...