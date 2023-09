Paganini | «Frattesi? Per Inzaghi è l’alter ego di Barella Ma insieme…»

Leggi su inter-news

(Di domenica 24 settembre 2023) Quella di oggi in Empoli-Inter è stata la prima da titolare per. Paolo, nel corso di “90° Minuto”, dice la sua sulle scelte die più in generale sul mondo nerazzurro. APPLAUSO – Paolocommenta alcuni tempi legati all’Inter, uscita vincitrice dalla trasferta di Empoli. Nel corso della trasmissione Rai, il giornalista dichiara: «È uscitoed è entratoperché evidentemente Inzgahi pensa che sia il suo alter ego. Però in nazionale in ogni caso l’equilibrio insieme lo hanno trovato. Quindi può essere un’arma in più questa per l’Inter. Sapere che hai due giocatori che sanno trovare gli spazi e vedono la porta può essere importante. Da questo punto di vista possono essere centrocampisti che vanno in gol parecchio. Facciamo un plauso anche a ...