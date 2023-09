Paga o ti avveleno il vino Ricatto a Bruno Vespa | ecco chi è il bandito | maxi-condanna

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 24 settembre 2023) C'è anchetra le vittime di un informatico di Trieste. L'uomo,to con rito abbreviato a Roma a quattro anni di carcere, minacciava di avvelenare nei supermercati i prodotti di aziende alimentari e produttrici di acque minerali e vini. Proprio il giornalista e conduttore di Porta a Porta aveva denunciato nel giugno 2022 David Sirca. L'uomo aveva preso di mira l'azienda agricola del volto Rai: "o tiil" era l'intimidazione del 48enne. Il procedimento ai danni diè stato stralciato, ma per Sirca restano le accuse di tentata estorsione contro altre vittime. Stando alle indagini, David pretendevamenti dai 20mila ai 200mila euro in criptovalute. In caso contrario diceva di iniettare cianuro e tallio nelle ...