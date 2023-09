Osimhen sfida il Bologna | le due statistiche che incoraggiano il Napoli

(Di domenica 24 settembre 2023) Victornon segna in campionato da due partite e ci sono dueevidenziate da Opta che fanno tenere le dita incrociate ai tifosi del: finora è accaduto solo lo scorso aprile ...

Le parole di Zangrillo alla vigilia del match infiammano Genoa - Napoli . Da non perdere le dichiarazioni su Osimhen e De Laurentiis . Si avvicina ...

Garcia potrebbe concedere un turno di riposo ad Osimhen Si avvicina il debutto il Champions del Napoli, che in giornata volerà in Portogallo ...

José Peseiro , allenatore della Nigeria, ha così parlato in vista del match del Napoli contro lo Sporting Braga in Champions José Peseiro è il ct ...

Victornon segna in campionato da due partite e ci sono due statistiche evidenziate da Opta che fanno tenere le dita incrociate ai tifosi del Bologna : finora è accaduto solo lo scorso aprile che l'...Così l'ultimagiocata al Dall'Ara. Stagione 2022 - 23: Bologna - Napoli 2 - 2 con i gol di(N),(N), Ferguson (B), De Silvestri (B). Il prossimo turno di Bologna e Napoli. ...

L'attaccante nigeriano ha un conto aperto con i felsinei: c'è una sola squadra contro cui finora ha realizzato più gol in Serie A ...Bologna-Napoli vedrà i campani schierare nella formazione titolare Kvicha Kvaratskhelia e Giacomo Raspadori come esterni, al fianco di Victor Osimhen. Una sfida importantissima in chiave campionato, ...