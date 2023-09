Osimhen sbaglia il rigore | al Dall' Ara Bologna-Napoli 0-0

(Di domenica 24 settembre 2023)(ITALPRESS) – Finisce in parità e senza reti al'Ara, un risultato che fa scivolare ancor di più i campioni d'Italia, imbottigliati in una classifica sicuramente deludente dopo le prime 5 giornate di campionato. Una partita a larghi tratti bloccata'ottima disciplina tattica dei padroni di casa, ma anche dal poco coraggio degli uomini di Thiago Motta.che fallisce il ritorno alla vittoria con una prestazione tutto sommato positiva, ma macchiata'errore dagli undici metri dinel secondo tempo. Dopo pochi minutisubito pericoloso con il palo diben imbeccato da Raspadori, mentre ilperde Posch per infortunio muscolare, al suo posto De Silvestri. Gli uomini di Garcia pressano alti, ...

Commenta per primo Bologna - Napoli: 0 - 0 Skorupski 6.5: si fa trovare pronto fin da subito deviando sul palo il primo tiro di. Nulla da reclamare. Posch 6: la sua partita dura meno di dieci minuti, costretto purtroppo ad uscire per infortunio. (dal 10' pt De Silvestri 6: non ha nemmeno il tempo di prepararsi che ...5: ha la palla del vantaggio a pochi minuti dal fischio di inizio ma purtroppo la conclusione colpisce il palo. Poiil tiro dal dischetto che avrebbe potuto regalare la vittoria. (dal ...

