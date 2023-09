Osimhen-Garcia | alta tensione in Bologna-Napoli! Cos’è successo

(Di domenica 24 settembre 2023)nel corso diEcconel finale di partitanel finale di-Napoli, quando all’86’ha richiamatoin panchina per sostituirlo con Simeone. Il nigeriano ha reagito male, facendo capire al tecnico di non voler abbandonare il campo proprio nel momento in cui gli azzurri cercavano il vantaggio.

Il Napoli non convince fino in fondo ma trova comunque una prima di Champions vittoriosa. È 1-2 al triplice fischio nella trasferta di...

CASTEL VOLTURNO - Come si diceva una volta in tv: la uno, la due o la tre? Forse è un rompicapo , magari è "Rischiatutto" , però adesso che il calcio ...

Nel corso del match tra Bologna e Napoli , i campioni d'Italia hanno avuto una ghiotta occasione per passare in vantaggio con Osimhen ...

Tensione alle stelle in campo sul finale di Bologna-Napoli. Il Napoli non riesce a sfondare il muro del Bologna di Thiago Motta. Ci prova Osimhen ...

Non è un buon momento in casa Napoli. Nel corso del match col Bologna , Osimhen ha sbagliato un calcio di rigore che avrebbe potuto permettere agli ...

Non è un buon momento in casa Napoli. Nel corso del match col Bologna ,ha sbagliato un calcio di rigore che avrebbe potuto permettere agli azzurri di sbloccare il risultato.Thiago Motta NAPOLI (4 - 3 - 3): Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Raspadori,, Kvaratskhelia. All.ARBITRO: Ayroldi (VAR: Irrati) AMMONITI: ...

Garcia a Mediaset: "Non sento la pressione, non inventate! Kvara Gli manca ritmo. Su Osimhen..." Tutto Napoli

Osimhen, polemiche con Garcia: il tecnico lo sostituisce, lui fa il segno due e getta il giubbotto ilmessaggero.it

Il Napoli si ferma di nuovo e al ‘Dall’Ara’ non va oltre lo 0-0 col Bologna: succede di tutto nel finale tra Osimhen e Garcia Il Napoli non riesce a ingranare. A Bologna la squadra di Rudi Garcia ...Nervosismo in casa Napoli. Dopo una partita non indimenticabile, con tanti duelli, pochi spazi e un rigore sbagliato mandando clamorosamente il pallone a lato, Victor Osimhen è ...