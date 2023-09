Osimhen contesta platealmente la sostituzione di Garcia VIDEO

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 24 settembre 2023) Tensione alle stelle in campo sul finale di Bologna-Napoli. Il Napoli non riesce a sfondare il muro del Bologna di Thiago Motta. Ci provanella prima frazione, ma poi fallisce un rigore al 72esimo. Il Napoli si trova in difficoltà a -7 dalla capolista Inter. Discutibili le scelte diche toglie prima Kavra e poiil quali si lamenta vistosamente del cambioal momento del cambio, chiedendo perché non lo abbia lasciato in campo passando alle due punte. Lo spogliatoio del Napoli ha un problema enorme. L'articolo ilNapolista.