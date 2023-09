Oroscopo settimanale | dal 24 al 30 settembre 2023

Leggi su velvetgossip

(Di domenica 24 settembre 2023) Care lettrici e cari lettori di Velvet Gossip, un nuovo appuntamento con l’è alle porte e con esso anche l’ultima settimana del mese.sta per terminare! Scopriamo cosa ci consigliano le stelle dello zodiaco. Diamo uno sguardo alle stelle per capire cosa potrebbe accadere a ciascun segno dello zodiaco nel corso di questa ultima settimana del mese. La sfera dell’amore e del lavoro potrebbero ancora esser ‘disturbati’ da un Mercurio contrario, ma per fortuna, questo flusso al quanto dispettoso ci saluterà presto.– velvetgossipCome ogni domenica ci ritroviamo con l’di Velvet Gossip, ed andiamo quindi a scoprire, segno per segno cosa prevedono le stelle per la settimana che va dal 24 al 30. L’: i primi segni dello zodiaco Iniziamo col ...