Sono 2 gli italiani in gara nel challenger francese di(145.000 di montepremi sul cemento): Giulio Zeppieri (139) ha pescato il canadese Gabriel Diallo (161), Luca Nardi (140) invece è stato sorteggiato al francese Hugo Grenier (216). ORDINE DI ......25 - 90o Minuto 19:00 - 90o Minuto - Tempi supplementari 19:45 - NCIS New20:30 - Tg2 21:00 ...15 - Alessandro Borghese - 4 Ristoranti Edimburgo 21:30 - Baywatch 23:45 - Pechino Express - La...

Orleans: al via Zeppieri e Nardi Tiscali

Gallarate come New Orleans con "Jazz in Broletto". Gli spettacoli di ... malpensa24.it

Sono 2 gli italiani in gara nel challenger francese di Orleans (145.000 € di montepremi sul cemento): Giulio Zeppieri (139) ha pescato il canadese Gabriel Diallo (161), Luca Nardi (140) invece è stato ...Q2 (10:30) | WR Rashid Shaheed records a 76-yard punt return for a TD to put the @Saints up 14-0. Shaheed's punt return is the first punt return TD by the #Saints since a 53-yard return on September ...