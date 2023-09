Oristano | macabra scoperta | trovato cadavere in spiaggia

(Di domenica 24 settembre 2023) E’ avvenuto ad, il ritrovamento di unsulladi Is Arenas, sul litorale di Narbolia. La salma appartiene ad una donna di origine brasiliana, ospite di un campeggio della zona dove soggiornava assieme ad altre persone.: le dinamiche Sono in corso le indagini per comprendere le dinamiche dei fatti. IlL'articolo proviene da Il Difforme.

Galbiate: La galbiatese Francesca Biffi nell’esecutivo nazionale Donne Coldiretti Prima Lecco

Oristano, mamma uccide a coltellate la figlia di 13 anni e si butta dalla finestra la Repubblica

Brindisi, 20 set. - (Adnkronos) - Un cadavere, quasi certamente di una donna di 71 anni (l'identificazione non è ancora compiuta), è stato trovato in una abitazione di campagna, in una zona piuttosto ...Programmazione completa delle uscite nelle sale cinematografiche di provincia di Enna (Enna). Consultabile gratuitamente online, oltre 3000 cinema in tutte le città e comuni d'Italia. Orari, film, cas ...