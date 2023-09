(Di domenica 24 settembre 2023) Secondo le prime informazioni si tratterebbe di una turista brasiliana che alloggiava nel vicino campeggio Unaè stata ritrovata senza vita in unadell’Oristanese. L’allarme è scattato stamattina edi Is, in territorio di Narbolia, sono intervenuti i volontari del 118 e le forze dell’ordine. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di una turista brasiliana che alloggiava nel vicino campeggio. Non è stato possibile salvarla e sono subito scattate le indagini per ricostruire le ultime ore di vita della. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

🔊 Ascolta l\'articolo Tragedia in spiaggia a Is Arenas: turista brasiliana deceduta Sulla spiaggia di Is Arenas, in territorio di Narbolia, nell'Oristanese, è stata trovata una donna senza .... Tragedia sulla spiaggia di Is Arenas dove questa mattina è stato trovato ildi una donna. Ancora tanti i punti da chiarire: il corpo potrebbe aver sbattuto contro gli scogli o ...

Oristano, cadavere di una donna brasiliana trovato in spiaggia TGCOM

Oristano, cadavere di una donna sulla spiaggia di Is Arenas TheSoundcheck

Il cadavere di una donna brasiliana è stato trovato nella spiaggia di Is Arenas (Oristano), tra un campeggio e il mare. Secondo i primi accertamenti potrebbe trattarsi di una turista. Difficile per il ...Un cadavere nella spiaggia di Is Arenas (Oristano), tra un campeggio e il mare. È stato ritrovato questa mattina all'alba: si tratta di una donna, secondo i primi accertamenti potrebbe essere una ...