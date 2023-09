Ordine d’arrivo F1 | GP Giappone 2023 | risultati e classifica gara

Leggi su oasport

(Di domenica 24 settembre 2023) Calato il sipario sul GP del, round del Mondialedi F1. Sul circuito di Suzuka abbiamo assistito unaparticolarmente tirata nella quale i piloti sono stati chiamati a uno sforzo di non poco conto. Il layout nipponico richiede tanto dal punto di vista fisico e, in tutto questo, anche le parti meccaniche sono state particolarmente sollecitate. Considerate le temperature e le caratteristiche dell’asfalto, le gomme sono state messe alla frusta dal punto di vista del grado. L’abrasività della pista era cosa già nota alla vigilia e i team hanno agito nel difficile compito di trovare un equilibrio tra prestazione pura e minimizzazione dell’usura degli pneumatici. Max Verstappen si presentava come il grande favorito. L’olandese, dalla pole-position, voleva ritrovare il gusto della vittoria dopo quanto accaduto a Singapore. ...