“Ol Pinetù” di Roncobello | storia di un abete salvato dall’amore di un padre

Leggi su bergamonews

(Di domenica 24 settembre 2023). Chi non conosce la zona probabilmente non lo noterà nemmeno, eppure “Ol” dispicca nel bel mezzo della radura che costeggia la strada verso le Baite di Mezzeno. Il notobianco presenta dimensioni del tronco decisamente inusuali per la specie, il tutto dovuto alla sua esistenza plurisecolare e alla vicenda che gli ha consentito di sopravvivere alla mano dell’uomo. All’inizio del Novecento l’albero preso di mira da un pastorello della zona, giunto nei pressi dello stesso probabilmente per far pascolare i propri animali oppure per cercare funghi e frutti di bosco, ma soprattutto deciso a lasciare un segno del proprio passaggio. Vedendo colpito dall’altezza imponente dell’che tocca quasi i cinquanta metri e da una circonferenza di quattro, il giovane prese un ...