Obbligo di prescrizione per gli estratti di cannabis | l’avvocato | “Italia a rischio infrazione Ue | ecco perché”

(Di domenica 24 settembre 2023) “Secondo noi la legge ha presupposti antiscientifici e antigiuridici”. Lo dice all’Ansa Giuseppe Libutti, avvocato che per l’associazione Canapa Mundi sta preparando il ricorso al Tar del Lazio contro il decreto del ministero della Salute uscito oggi che inserisce il Cbd, in particolare l’olio nei farmaci di fascia B e quindi condimedica mentre fino ad ora era commercializzato liberamente. “Già una volta – continua Libutti – la Corte di Giustizia europea si espressa contro il divieto di libera commercializzazione del Cbd. Tra l’altro non è chiaro se il decreto vieta solo l’olio o tutti i prodotti a base di Cbd. Il settore va regolato non confuso ancora di più”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.