Nuove Minacce al Sindaco di Rapino | Questa Volta per un Certificato di Residenza

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di domenica 24 settembre 2023) Chieti - Rocco Micucci,di, un piccolo comune nella provincia di Chieti con circa 1200 abitanti, è nuovamente nel mirino delle. Dopo aver ricevutodi morte attraverso i social media, adesso è oggetto difisiche. In un video inviato a Micucci e successivamente pubblicato su YouTube, un uomo esprime la sua intenzione di aggredire fisicamente il. La ragione dietrominaccia sembra essere una questione legata al rilascio di undi. IlMicucci ha già subito un tentato attacco fisico in passato e ha ricevutodi morte tramite Facebook. A causa di questi episodi, è stato posto sotto sorveglianza dinamica dal Comitato per ...