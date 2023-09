Nuova scossa nei Campi Flegrei | non si segnalano danni

(Di domenica 24 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoEnnesimadi terremoto nei, la zona interessata da tempo da uno sciame collegato al fenomeno del bradisismo. La terra ha tremato alle 13.53 con una magnitudo, secondo l’Ingv, di 2.2, nettamente inferiore al terremoto di magnitudo 3.0 di due giorni fa. Laè stata comunque avvertita dalla popolazione. Non si. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Nuova scossa a Napoli avvertita nettamente dalla popolazione: un altro evento sismico si è registrato in queste ore nella zona dei Campi Flegrei: ...

L'appuntamento perciò con i colpi di scena dellastagione della fiction è per domani sera, alle 21.25, su Rai1.Dalle ore 11:02, come segnalato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è in corso uno sciame sismico nell'area dei Campi Flegrei, con l'evento maggiore registrato di magnitudo 3.0. Lo ...

Nuova scossa nei Campi Flegrei, magnitudo 2.2 Euronews Italiano

Terremoto, nuova scossa nei Campi Flegrei: avvertita anche a ... Il Denaro

A mezzanotte e 50 una nuova scossa di magnitudo 3.2. Il sindaco ha deciso di tenere chiuse le scuole. Aperte invece a Palazzuolo sul Senio.La terra ha tremato di nuovo. La pololazione dei Campi flegrei non ha potuto trascorrere una domenica tranquilla perché alle 13,53 di oggi, 24 settembre, è stata avvertita una nuova scossa. Secondo i ...