Nordsjaelland-Hvidovre lunedì 25 settembre 2023 ore 19 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di domenica 24 settembre 2023) Nella sfida trala lotta per il titolo incrocia quella per la salvezza con i padroni di casa che sono reduci dalla sconfitta di Conference League contro il Fenerbahce, mentre gli ospiti sono ancora alla ricerca della prima vittoria in Superligaen dopo otto giornate molto difficili. Il fatto che si giochi di InfoBetting: Scommesse Sportive e

...00 Midtjylland - Brondby 0:1 (0:0) Domenica 20.08.2023 ore 16:00 Lyngby - Randers 1:0 (0:0) Domenica 20.08.2023 ore 14:00 Silkeborg -2:0 (0:0) Venerdì 18.08.2023 ore 19:00IF -......00- Silkeborg Domenica 03.03.2024 ore 18:00 Viborg - Randers 21ª Giornata Domenica 10.03.2024 ore 18:00 FC Copenhagen - Lyngby Domenica 10.03.2024 ore 18:00IF -...

Optakt: FC Nordsjælland - Hvidovre IF tipsbladet.dk

FC Nordsjælland topper Superligaen efter sejr - Lyngby og Hvidovre ... TV 2 Kosmopol

Det er klart, at Hvidovre IF er kæmpe underdog mod FCN, men måske kan Per Frandsen bruge FCN's kamp mod Fenerbahce som et afsæt, for det er muligt, at FCN kommer med lidt tunge ben og trætte hoveder ...Vi er klar med Rundens Hold i Superligaen for 8. runde - denne gang sat op i en 4-4-2 opstilling: ...