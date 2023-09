Non avere figli è una scelta che fa discutere? Ecco le parole chiave e quelle vietate del movimento childfree

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 24 settembre 2023) Quella della natalità è una questione spinosa, in salita, da maneggiare con cura. Un dibattito ultimamente assai mainstream, in cui a scontrarsi sono due mondi apparentemente inconciliabili. Da una parte, c’è chi sostiene che, considerando la crescita della popolazionemondiale, non solo è legittimo ma è addirittura auspicabile che sempre più persone decidano di non. Sul fronte opposto, si schierano i difensori della famiglia e della natura riproduttiva degli esseri umani che, secondo loro, in nessun modo e per nessuna ragione può essere rinnegata. In entrambi i casi, a ben vedere, si ha la sensazione dia che fare più con un posizionamento ideologico che con un libero pensiero. Tra questi poli, si collocano un’infinità di persone, donne e uomini, alle prese con dubbi esistenziali, questioni quotidiane da risolvere, ...