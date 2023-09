Nissan Ariya e-4orce Pole to Pole

Leggi su tuttotek

(Di domenica 24 settembre 2023) Dopo mesi di viaggio attraverso le immense e inospitali distese dei territori artici, l’Avventura di Chris e Julie a bordo della loro giunge nel porto di Vancouver, Canada, da dove inizia la tappa N°2. L’avventura in territorio canadese di Chris e Julie è continuata per quasi 2.000 chilometri in direzione sud, dall’Hay River fino a Vancouver, dove hanno incontrato un clima più mite, insieme a strade più regolari e confortevoli. Qui il viaggio a bordo die-ha mostrato il suo lato più rilassante e piacevole. Dopo il lungo periodo trascorso da Chris e Julie nella desolazione delle distese artiche, i due avventurosi viaggiatori sono rimasti gradevolmente colpiti dalla calorosa accoglienza risevata loro dal TeamCanada, che ha voluto organizzare un evento pubblico intitolato ...