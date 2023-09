Nicholas | chi è il ballerino di Amici 2023 già visto in due programmi Rai?

Leggi su donnapop

(Di domenica 24 settembre 2023)è uno dei ballerini della nuova edizione didi Maria De Filippi. Il giovane allievo non è sprovdi esperienze e proprio come il suo insegnantemondo Todaro, prima di approdare su Canale 5 è stato avvistato in casae anche da Milly Carlucci. Il giovane nuovo allievo, infatti, ha preso parte a...