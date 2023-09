New York | situazione fuori controllo nei supermercati | Guardate a cosa siamo arrivati

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 24 settembre 2023) New, la città più cara al mondo, non sta vivendo un buon momento. Per via dell'inflazione e di altre problematiche di ordine pubblico, moltisonoa prendere misure di sicurezza che definire drastiche sarebbe riduttivo. Nel 2022, a livello mondiale, due località molto famose hanno conquistato il poco invidiabile primato di città più cara al mondo: Newe Singapore (città-stato). Negli ultimi mesi, l'inflazione è aumentata ulteriormente rispetto al 2022 - specialmente negli Stati Uniti - e ciò ha reso la Grande Mela un posto ancora più caro dove vivere. Un altro problema che sta affrontando la città è un'ondata migratoria senza precedenti nella storia moderna: attualmente sono almeno 60.000 le persone che affollano i centri di accoglienza newesi. Stando a quanto ...