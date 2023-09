Neonato morso nella culla dai topi | ha rischiato di morire dissanguato

Leggi su news.robadadonne

(Di domenica 24 settembre 2023) Undi sei mesi hadidopo avere subito più di 50 morsi mentre dormivasuasulla fronte, le guance, il naso, le gambe, le mani, le braccia, i piedi da parte di uno o più. L’episodio si è verificato in Indiana,cittadina di Evansville (Stati Uniti): secondo quanto riportato dal Daily Mail, è stato il padre a trovarlo la mattina in condizioni critiche e a rendersi conto che l’animale aveva già provveduto a mangiargli le dita delle mani. I genitori lo hanno così portato in ospedale, dove è stato sottoposto a una trasfusione, per poi essere essere trasferito in elicotterostruttura di Indianapolis, dove i medici in servizio si sono subito resi conto della gravità della ...