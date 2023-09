Napolitano | saluto tra Meloni | Draghi | Letta e Fini

(Di domenica 24 settembre 2023) Roma, 24 set. (Adnkronos) - C'è stato uno scambio di saluti, in Sala Nassirya del Senato, tra la premier Giorgia, Mario, Giannie Gianfranco, arrivati in Senato in mattinata per rendere omaggio a Giorgio, il Presidente emerito scomparso venerdì scorso.

... il feretro con le spoglie del Presidente Emerito è arrivato a Palazzo Madama, dove, nella Sala dei Caduti di Nassirya sarà aperta la camera ardente ericeverà l'ultimoda parte ...Giorgia Meloni ha lasciato il Senato. Il premier si è intrattenuta 5 minuti in sala Nassirya, scambiando un lungocon Giulio, uno dei figli di, in compagnia del presidente del senato Ignazio La Russa

Roma, 24 set. (Adnkronos) – Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è stato accolto in Senato dal presidente Ignazio La Russa che lo ha accompagnato in Sala Nassirya per l’omaggio al feretro di Giorgio ...Roma, 24 set. (Adnkronos) - C'è stato uno scambio di saluti, in Sala Nassirya del Senato, tra la premier Giorgia Meloni, Mario Draghi, Gianni Letta e Gianfranco Fini, arrivati in Senato in mattinata ...