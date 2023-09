Napolitano | re Carlo | “Sua vita per la democrazia | ricordo amicizia con mia madre”

(Di domenica 24 settembre 2023) Messaggio al presidente Mattarella ReIII d’Inghilterra rende omaggio a Giorgio, di cui ricorda l’con la, morta nel settembre dello scorso anno. In un messaggio indirizzato al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,scrive: “Ho appreso con grande tristezza della morte del presidente. È stato un servitore dello Stato devoto che ha dedicato la suae la sua carriera alla promozione della”. “con grande affetto il nostro incontro durante la mia visita a Roma nel 2009 e, in particolare, l’che esisteva tra il Presidentee mia, Sua Maestà la Regina Elisabetta II”, scrive ancora il re, ...

Il feretro arrivato a Palazzo Madama scortato dai corazzieri. I funerali di Stato si terranno martedì in piazza Montecitorio

La piazza è già stata aperta in passato per due predecessori disullo scranno più alto ...assistito ai funerali di Stato le più alte cariche della Repubblica guidate dal Presidente...

(Adnkronos) – Re Carlo III d’Inghilterra rende omaggio a Giorgio Napolitano, di cui ricorda l’amicizia con la madre, morta nel settembre dello scorso anno. In un messaggio indirizzato al presidente de ...Oggi domenica 24 settembre alle 10 apre la camera ardente di Giorgio Napolitano, presidente emerito della Repubblica morto a 98 anni venerdì sera ...