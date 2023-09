Napolitano | primo giorno di camera ardente a Palazzo Madama Martedì funerali di Stato

(Di domenica 24 settembre 2023) Si è conclusa alle ore 19 la prima giornata dellain ricordo di Giorgio, morto all'età di 98 anni nella serata dello scorso 22 settembre. A ospitare la salma dell’ex presidente della Repubblica è. Qui, il feretro - partito dalla clinica Salvator Mundi dove si è spento- è arrivato intorno alle 9, scortato dal picchetto d'onore dei Corazzieri in motocicletta. Le porte dellasi sono aperte alle 10, alla presenza del successore dial Quirinale, Sergio Mattarella (accompagnato dalla figlia Laura). Fino alle 11 hanno potuto salutare l'ex capo disolamente parlamentari e autorità, tra cui la premier Giorgia Meloni. Da quell’ora in poi, fino ...

E' stato il primo - e finora unico - presidente della Repubblica ex comunista, il primo ad essere rieletto per un secondo mandato, il più anziano al ...

“Di boom ricordo quello degli anni Sessanta, altri non ne vedo ”. Era l’8 maggio 2012 e Giorgio Napolitano , allora presidente della Repubblica, ...

Funerali di Stato e lutto nazionale per il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano . La camera ardente sarà allestita a Palazzo ...

E` stato il primo - e finora unico - presidente della Repubblica ex comunista, il primo ad essere rieletto per un secondo mandato, il più anziano al ...

Renato Brunetta ROMA – “Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa del Presidente emerito Giorgio Napolitano . Da oltre settanta anni protagonista ...

... è stato molto vicino alle comunità ebraiche, come spiega il suo consigliere per l'informazione nel secondo mandato al Quirinale, Maurizio Caprara: '- racconta Caprara - fu il...In previsione del suo8 marzopensò a qualcosa di più permanente. Un giorno mi chiamò e mi disse di andare da parte sua nella casa studio di Alberto Sughi in quel buffo edificio ...

Addio a Giorgio Napolitano, dal Pci al Colle. Il primo presidente eletto due volte - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Giorgio Napolitano è morto: se ne va il primo presidente della Repubblica eletto due volte la Repubblica

