Napolitano | Papa Francesco visita la camera ardente

(Di domenica 24 settembre 2023) Oggi, poco dopo le 13,15è andato allaallestita per il presidente Giorgio, per esprimere, con la presenza e la preghiera, il suo personale affetto a lui e ...

Papa Francesco ha reso omaggio a Giorgio Napolitano , andando alla camera ardente allestita in Senato e trattenendosi, complessivamente, per sette ...

13.43alla camera ardente diA sorpresa,Francesco, in sedia a rotelle, si è recato alla camera ardente in Senato per rendere omaggio al presidente emeritoi cui funerali laici si terranno martedì. Il ...Bergoglio si è fermato a lungo, in piedi, davanti al feretro del presidente emeritoFrancesco, a sorpresa, in Senato per la camera ardente di Giorgio. Bergoglio si è fermato a lungo, in piedi, davanti al feretro del presidente emerito. Sceso dall'auto è stato ...

Giorgio Napolitano, Papa Francesco al Senato alla camera ardente Adnkronos

(Adnkronos) – Papa Francesco, a sorpresa, in Senato per la camera ardente di Giorgio Napolitano. Bergoglio si è fermato a lungo, in piedi, davanti al feretro del presidente emerito. Sceso dall’auto è ...Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, al termine della visita di Papa Francesco alla Camera ardente di Giorgio Napolitano. "Per noi è stato un onore, gliel'ho ribadito. È stato ...