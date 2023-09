Napolitano | Papa Francesco a sorpresa alla camera ardente

(Di domenica 24 settembre 2023) ROMA (ITALPRESS) –è giunto, adel presidente emerito Giorgioallestita in Senato. Si è soffermato per diversi minuti, seduto sulla sedia a rotelle, davanti al feretro. Il Pontefice ha lasciato la, scrivendo una dedica sul libro delle presenze. E' la prima volta che unvarca la soglia del Senato della Repubblica. “Siamo molto contenti per la sua presenza, è un onore averlo avuto qui. E' stato affettuosissimo nei miei confronti e di tutti”, ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa.-foto xl3-(ITALPRESS).

