Napolitano | oggi si apre la camera ardente | presente anche Papa Francesco

Tra le persone intervenute a Palazzo Madama per rendere omaggio a, gli ex presidenti del Consiglio Mario Draghi, Giuseppe Conte e Paolo Gentiloni (commissario Ue) e Mario Monti , e ...Alle 11 la camera ardente ha aperto al pubblico per l'ultimo saluto ae rispetterà i seguenti orari:24 settembre, dalle 11 alle 18; lunedì 25 settembre, dalle 10 alle 16

A sorpresa alla camera ardente allestita al Senato per Giorgio Napolitano è, arrivato Papa Francesco. Mentre la folla continuava ad entrare in sala Nassiriya di Palazzo Madama per rendere omaggio all’ ...ha chiesto un minuto di raccoglimento in ricordo del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. «Grazie, Antonio, per la disponibilità e la sensibilità dimostrate con la tua visita a Rapallo - ha ...