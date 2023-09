Napolitano | l’omaggio del Papa in Senato La Russa | “Primo Pontefice qui”

(Di domenica 24 settembre 2023) La visita diFrancesco. Il presidente del: "Affettuosissimo" Non solo la politica ha reso oggi omaggio a Giorgio, presidente emerito della Repubblica, scomparso venerdì sera all’età di 98 anni. E’ infatti un fuori-programma diFrancesco -almeno per la stampa parlamentare tenuta all’oscuro- a movimentare la giornata dela palazzo Madama. Il Santo Padre poco dopo le 13 scende dalla sua 500 bianca su corso Rinascimento, accompagnato dall’applauso incredulo dei cittadini assiepati dietro le transenne, che se lo vedono davanti. Condotto alla Camera ardente allestita nella Sala Nassirya dal presidente Ignazio La(“E’ la prima volta che unentra in, è stato affettuosissimo”, dirà lo stesso La ...

Papa Francesco ha reso omaggio a Giorgio Napolitano , andando alla camera ardente allestita in Senato e trattenendosi, complessivamente, per sette ...

...Di Segni e Victor Fadlun alla camera ardente A renderea ...alla camera ardente A renderea Giorgioalla ... come spiega il suo consigliere per'informazione nel secondo ...Il Capo dello Stato Sergio Mattarella si reca alla Camera ardente al Senato per il Presidente della Repubblica emerito Giorgio(foto La Presse)di Meloni In mattinata è giunta in ...

Anche Papa Francesco rende omaggio a Giorgio Napolitano in Senato - Segui la diretta RaiNews