Napolitano | l’addio della politica | l’omaggio alla camera ardente di Mattarella e Giorgia Meloni

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 24 settembre 2023) Il feretro di Giorgiofa il suo ingresso in Senato, dove alle 10 di questa mattina è stata aperta la, allestita nella sala Caduti di Nassiriya, e dove per un’ora solo parlamentari e autorità sono potute accederesala per tributare l’ultimo saluto all’ex capo dello Stato. Poi, dalle 11 in poi, libero accesso anche ai cittadini, garantito fino alle 19 di questa sera. La sala, poi, sarà nuovamente aperta al pubblico domani, lunedì 25 settembre, nella fascia oraria 10-16. Martedì, come annunciato dalle autorità, si terranno quindi i funerali di Stato in forma laica: alle 11.30dei Deputati.: aperta lain Senato Scortato dai corazzieri in motocicletta il corteo di auto ...