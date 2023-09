Napolitano | La Russa | Un onore l' arrivo di Papa Francesco

(Di domenica 24 settembre 2023) "Ho ringraziato il Santo Padre per questoper Senato e Italia. È la prima volta che il Santo Padre ha varcato la soglia del Senato per rendereal Presidente emerito e quindi a tutta l'Italia". Queste le parole del Presidente del Senato Ignazio La, in seguito alla visita non annunciata dialla Camera Ardente di Giorgio. Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

L'intervento sovietico nell' Ungheria nel 1956 è stato un momento cruciale nella carri era politica di Giorgio Napolitano . In quel contesto, la ...

Il presidente del Senato Ignazio La Russa e' arriva to ieri pomeriggio a Palazzo Madama, sede del Senato , per verificare i preparativi della camera ...

"È la prima volta che il Santo Padre ha varca to la soglia del Senato , lo ha fatto per rendere omaggio al presidente emerito e, come mi ha detto, ...

Napolitano , La Russa "Prima volta per un Papa al Senato , grande onore"

Roma, 24 set. Il capo dello Stato, Sergio Mattarella insieme al presidente del Senato, Ignazio La, ha aperto stamattina la camera ardente di Giorgio, collocata nella sala Nassirya di palazzo Madama. Mattarella, che era accompagnato dalla figlia Laura, e' rimasto per circa dieci ...Laha poi rilasciato brevi dichiarazioni ai cronisti di fronte all'uscita dalla camera ardente: "È venuto per rendere omaggio a Giorgio, è stato affettuosissimo, e per noi un grande ...

Giorgio Napolitano, Papa Francesco alla camera ardente. La Russa: «La prima volta di un Pontefice in Senato». ilmessaggero.it

Napolitano, le condoglianze di Vladimir Putin: "È venuto a mancare uno statista eccezionale" RaiNews

"Per esprimere, con la presenza e la preghiera, il suo personale affetto" al presidente emerito "e alla famiglia, e per onorare il grande servizio reso all'Italia", spiega il Vaticano ...a tutta l'Italia”, dice La Russa, subito dopo la visita del Pontefice. Papa Francesco si ferma a lungo davanti al feretro di Napolitano. All’uscita si sofferma a scrivere un lungo pensiero per il ...