Napolitano | la camera ardente in Senato L' omaggio di Mattarella e il ricordo di re Carlo

AGI/Vista - Le immagini del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, allaArdente di Giorgioa Palazzo Madama.Così il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, ricordando il presidente emerito della Repubblica, Giorgio, dopo avergli reso omaggio allaardente a palazzo Madama. 24 ...

Giorgio Napolitano, aperta la camera ardente al Senato | L'omaggio di Sergio Mattarella e Giorgia Meloni TGCOM

Giorgio Napolitano, oggi la camera ardente in Senato. Martedì i funerali di Stato (laici) a Montecitorio ilmessaggero.it

Al Senato è atteso a minuti il feretro del presidente emerito Giorgio Napolitano, la cui camera ardente verrà aperta in Sala Nassiriya dalle 10. Tanti i giornalisti e le telecamere in attesa ...Roma, 24 set. (askanews) - La segretaria del Pd, Elly Schlein, e il leader del M5s, Giuseppe Conte, sono arrivati a pochi minuti di distanza in Senato per la camera ardente del presidente emerito ...