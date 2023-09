Napolitano | Il punto di vista di Follini | “Comunista anomalo | mantenne faticoso equilibrio”

(Di domenica 24 settembre 2023) "Fu protagonista di una storia che oggi altre generazioni dovranno incaricarsi prima o poi di portare da qualche parte" (di Marco) – “Giorgioè stato il primo dirigentea volare negli Stati Uniti, il primo ad essere scelto come capo dello Stato, e anche il primo presidente a venire, sia pure riottosamente, rieletto una seconda volta. Furono le sue qualità a meritargli la presidenza. Prima, era stato presidente della Camera e ministro degli Interni e tutte e due le volte si era guadagnato riconoscimenti più ampi di quelli che gli venivano dalla sua sola parte. Ma per un curioso paradosso furono soprattutto le sue sconfitte a propiziare la sua affermazione. Quella sua caratteristica di, più volte battuto nella contesa di partito, meno assertivo e dogmatico ...

... né restare impigliato nella rete dei governi e dei partiti, né lasciarsi assimilare a una quotidianità che a queldiventerebbe la sua stessa trappola.affrontò queste sfide e corse ...Ferrero etengono in partita la squadra di Piccardo, con il match che, prima dell'ultimo ... sottolineando le difficoltà incontrate: "Sapevamo che stasera, sotto un certodi vista, ...

Morte Napolitano, Acli: ci uniamo in preghiera, fu punto di riferimento in un momento di crisi economica e sociale Acli

Addio Giorgio Napolitano. Di sé disse: "La mia storia non è mai rimasta uguale al punto di partenza" RaiNews

Ma egli non può neppure mai confondersi con la quotidianità politica, né restare impigliato nella rete dei governi e dei partiti, né lasciarsi assimilare a una quotidianità che a quel punto ...Mondiali 2006, post Italia-Francia. I cronisti intervistarono l'allora presidente della Repubblica Napolitano, ma Alciato e Goria ne approfittarono per battibeccare. "Tutte le piazze erano collegate c ...