Napolitano | il Papa alla camera ardente al Senato

Oggi, poco dopo le 13,15 Papa Francesco è andato alla camera ardente allestita per il presidente Giorgio Napolitano , per esprimere, con la presenza e ...

Visita a sorpresa di Papa Francesco alla camera ardente in Senato per Giorgio Napolitano . Il Pontefice, appena rientrato dal viaggio a Marsiglia, è ...

"È la prima volta che il Santo Padre ha varca to la soglia del Senato , lo ha fatto per rendere omaggio al presidente emerito e, come mi ha detto, ...

Giorgio Napolitano, Papa Francesco al Senato alla camera ardente Adnkronos

Napolitano, camera ardente in Senato. Meloni e Draghi e Gentiloni a Palazzo Madama, l’omaggio di ... Il Sole 24 ORE

Roma, 24 set. (askanews) – Papa Francesco è arrivato alla camera ardente del Senato allestita per il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano. Dopo aver salutato la moglie di Napolitano, ...Roma, 24 set. (askanews) - Visita a sorpresa di Papa Francesco alla camera ardente in Senato per Giorgio Napolitano. Il Pontefice, appena rientrato dal viaggio a Marsiglia, è arrivato in carrozzina a ...