Napolitano | il feretro al Senato | dalle 10 aperta la camera ardente | presente anche Papa Francesco L’omaggio di Mattarella e re Carlo

In mattinata sono giunti a Palazzo Madama per rendere omaggio aldel presidente emerito le principali personalità del panorama politico italiano, dalla ...funerale laico di Stato per: ...Il Pontefice si è soffermato in raccoglimento e preghiera davanti aldell'ex presidente e alzandosi dalla sedia a rotelle è poi andato a salutare i familiari di. Prima di andare ...

Napolitano, il feretro al Senato: dalle 10 aperta la camera ardente. L’omaggio di Mattarella Il Fatto Quotidiano

Giorgio Napolitano, Papa Francesco al Senato alla camera ardente Adnkronos

(askanews) - Papa Francesco è arrivato alla camera ardente del Senato allestita per il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano.Dopo aver salutato ... seduto sulla sedia a rotelle, ...Roma, 24 set. (askanews) – Anche Papa Francesco è arrivato alla camera ardente del Senato allestita per il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano. Dopo aver salutato la moglie di Napol ...