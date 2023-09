Napolitano | il commosso saluto del Papa alla camera ardente in Senato

Sabato mattina si sono aperte le porte della camera ardente di Giorgio. Numerose le autorità che hanno rivolto un omaggioal presidente emerito, morto il 19 settembre a 98 anni. Fra queste, anche Papa Francesco, che ha rivolto un saluto affettuoso ..."Sento un'emozione profonda, il perché lo capite tutti, grazie come italiano e come europeo al presidente". Così unMario Monti, senatore a vita, dopo aver reso omaggio a Giorgioalla camera ardente."A mio giudizio lascia un modo e un stile di adempiere ad altissime funzioni ...

Napolitano e il caffè, ricordo commosso al Gambrinus Agenzia ANSA

Commosso Omaggio al Presidente Emerito Giorgio Napolitano da parte dei Docenti dei Diritti Umani Il Nuovo Terraglio

Come ogni domenica Papa Francesco ha terminato l'Angelus di mezzogiorno recitato dal suo studio nel Palazzo Apostolico, ha fatto ritorno a Santa Marta per qualche minuto, e poi con la ...“Le esequie di Stato civili del presidente Napolitano si terranno martedì 26 settembre, alle ore 11:30, nell’Aula della Camera dei Deputati – Palazzo Montecitorio, e saranno trasmesse in diretta telev ...