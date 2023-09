Napolitano è morto | il comunista diventato Re Giorgio in 70 anni di meme e vignette - GALLERY

Il presidente della Camera Lorenzo Fontana si è recato in Senato dove è aperta da questa mattina la camera ardente del Presidente Emerito della Repubblica, Giorgiovenerdì sera all'età di 98 anni. Accolto dal presidente del Senato Ignazio La Russa, Fontana ha firmato il libro delle presenze e ha poi fatto il suo ingresso nella camera ardente ...A sorpresa è arrivato anche Papa Francesco al Senato per rendere omaggio al feretro del presidente emerito della Repubblica Giorgioil 22 settembre all'età di 98 anni. A Palazzo Madama è stata allestita la camera ardente che resterà aperta oggi e domani. A scortarlo dalla clinica Salvator Mundi di Roma, dove è ...

Anche l’ex premier Giuseppe Conte alla camera ardente allestita in Senato per Giorgio Napolitano, morto venerdì a 98 anni. Il leader pentastellato ha firmato il registro delle condoglianze anticipando ...(LaPresse) - Laura Boldrini alla camera ardente allestita in Senato per rendere omaggio a Giorgio Napolitano, morto venerdì a 98 anni. "Ho ...