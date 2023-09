Napolitano e l’insediamento di Monti nel 2011 | Casini smonta il mito | «Ma quale golpe | quella sera Berlusconi tirò un sospiro di sollievo»

Leggi su open.online

(Di domenica 24 settembre 2023) Se c’è un evento politico che più di tutti ha segnato la parabola di Giorgioagli occhi degli italiani, per lo meno negli anni della sua permanenza al Quirinale, questo è certamente la “deposizione” di Silviodel governo tecnico guidato da Mario. Era l’autunno del, e mentre il leader di Forza Italia era dedito a parare i colpi della bufera mediatica per i suoi bunga bunga l’Italia era preda di una tempesta finanziaria terribile, che minacciava la stabilità del sistema-Paese. Cosa fu dunque quell’uno-due “caldeggiato” dal Colle da? Un colpo di genio che valse all’Italia la salvezza dal default, come sembrò nell’immediato e a molti tuttora, o un “bianco” in barba alle regole della Costituzione, come ...