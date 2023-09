Napolitano | Camera ardente in Senato Meloni e Draghi a Palazzo Madama | l’omaggio di Mattarella

Roma, 24 set. (Adnkronos) - Il leader del M5S, Giuseppe Conte , è in sala Nassirya del Senato per l'omaggio al feretro di Giorgio Napolitano . Ad ...

Il feretro del presidente emerito della Repubblica Giorgioe' arrivato a Palazzo Madama dove e' stata allestita laardente che durera' sino a lunedi' pomeriggio. A scortare l'ex Capo di Stato, durante tutto il tragitto dalla clinica Salvator ...Insieme alle marrime cariche dello Stato, anche la moglie di Giorgio, Clio Maria Bittoni,... Il primo ad accedere allaardente, dopo l'apertura, sarà il presidente dellaLorenzo ...

Giorgio Napolitano, aperta la camera ardente al Senato | L'omaggio di Sergio Mattarella e Giorgia Meloni TGCOM

ROMA (ITALPRESS) - La premier Giorgia Meloni è giunta in Senato per rendere omaggio al feretro di Giorgio Napolitano nella camera ardente. xl3/mgg] ...Roma, 24 set. (Adnkronos) – Il leader del M5S, Giuseppe Conte, è in sala Nassirya del Senato per l’omaggio al feretro di Giorgio Napolitano. Ad accompagnare l’ex premier, Alessandra Maiorino senatrice ...