Lo ha detto l'ex presidente della Camera, Laura, lasciando la camera ardente allestita in Senato per Giorgio. "L'ho conosciuto tantissimi anni fa quando era ministro dell'Interno ...La democrazia italiana deve molto ad un uomo come Giorgio'. Lo scrive su X la deputata del PD, Laura

Napolitano, Boldrini: "Grande statista, ha rappresentato al meglio istituzioni" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Napolitano, Boldrini: grande statista e europeista, gli dobbiamo molto QUOTIDIANO NAZIONALE

(LaPresse) - Laura Boldrini alla camera ardente allestita in Senato per rendere omaggio a Giorgio Napolitano, morto venerdì a 98 anni. "Ho conosciuto Giorgio Napolitano tantissimi anni fa, quando lui ...Roma, 24 set. (askanews) - Napolitano "era un uomo capace di ascoltare, una persona molto rigorosa e esigente ma al momento opportuno sapeva dare la vicinanza, la solidarietà. Un grande statista ed ...