Napolitano | arrivato Mattarella in Senato

(Di domenica 24 settembre 2023) Roma, 24 set. (Adnkronos) - Il Capo dello Stato Sergioinper rendere omaggio al feretro di Giorgio, la cui camera ardente è allestita in Sala Nassirya. Con il Capo dello Stato il presidente delIgnazio La Russa, che lo ha accolto all'ingresso di palazzo Madama, su corso Rinascimento.

A ricevere il feretro il presidente del Senato Ignazio La Russa, che ha accolto i parenti giunti in Senato Scortato dai corazzieri in motocicletta è ...

in Senato il feretro del presidente emerito della Repubblica Giorgio, scortato durante il percorso dai Corazzieri. La camera ardente, nella Sala Nassiriya di Palazzo Madama, apre ...Il feretro del presidente emerito della Repubblica Giorgio, morto il 22 settembre all'età di 98 anni, èin Senato a Palazzo Madama. Qui è stata allestita la camera ardente che resterà aperta oggi e domani. A scortare l'ex dirigente del ...

Giorgio Napolitano, la camera ardente in Senato: Mattarella rende omaggio al feretro accolto dagli applausi ilmessaggero.it

Napolitano, il feretro arrivato al Senato: dalle 10 aperta la camera ardente dell’ex presidente Il Fatto Quotidiano

Roma, 24 set. (Adnkronos) - Il Capo dello Stato Sergio Mattarella è arrivato in Senato per rendere omaggio al feretro di Giorgio Napolitano, la cui camera ardente è allestita in Sala Nassirya. Con il ...Confermando una volta di più che al Quirinale ci si arriva più facilmente vantando qualche battuta d’arresto piuttosto che inanellando una serie di ingombranti successi. Ebbe un destino di minoranza, ...