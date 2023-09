Napolitano | arrivata premier Meloni

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 24 settembre 2023) Roma, 24 set. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio Giorgiaè in senato per rendere omaggio al feretro del presidente emerito Giorgio, scomparso venerdì. In sala Nassirya anche l'ex presidente del senato Piero Grasso, che ora sta firmando il libro delle presenze, sul tavolino che ospita un ritratto di