Napolitano | al Senato l’omaggio di Mattarella | Meloni | Draghi e Monti Poi la camera ardente aperta a tutti – Il video

(Di domenica 24 settembre 2023) È arrivato inil feretro del presidente emerito della Repubblica Giorgio, morto il 22 settembre all’età di 98 anni. A Palazzo Madama è stata allestita lache resteràoggi e domani. A scortarlo dalla clinica Salvator Mundi di Roma, dove è deceduto a seguito di un lungo ricovero, il picchetto d’onore dei Corazzieri in motocicletta. A rendere omaggio per primo alla salma del predecessore nella sala Nassiriya di Palazzo Madama è stato poco prima delle 10 il presidente della Repubblica Sergio. Accompagnato dalla figlia Laura, il capo dello Stato si è intrattenuto pochi minuti davanti al feretro e ha salutato i familiari, poi, all’uscita, è stato accolto da un lungo applauso dei passanti. Dalle 11, la...

È stata appena aperta al pubblico la camera ardente di Giorgio. Il presidente delIgnazio La Russa ha stretto le mani ai primi cittadini che hanno fatto ingresso. Le visite sono consentite fino alle 19 di questa sera per poi riprendere domani ...

