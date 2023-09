Napoli tradito da Osimhen. Ed è scontro con Garcia. Toro e Roma si annullano

La partita più noiosa della stagione, bloccata dalla scelta del Bologna di giocarla uomo su uomo, soffocando il gioco, sfugge alda Osimhen che batte a lato un calcio di rigore nella ripresa dopo avere colpito il palo all'inizio del match. Zero a zero sul campo felsineo. L'esplosivo attacco azzurro è scomparso. ...Commenta per primo Una notte da dimenticare. Per Victor Osimhen e per ila Bologna dal suo bomber. L'uomo dei sogni, la punta di diamante che mezz'Europa vuole, è rimasto a secco per la quarta volta consecutiva, dopo i match in campionato contro Lazio e ...

BOLOGNA-NAPOLI 0-0 BOLOGNA (4-2-3-1) : Skorupski 6; Posch sv (10' pt De Silvestri 6), Beukema 6, Lucumi 6 (20' st Calafiori 5), Kristiansen 5.5; Aebischer 6, ...Bologna - Gli errori di Osimhen (un palo e soprattutto il rigore sbagliato nel finale) hanno impedito al Napoli di andare oltre il pareggio senza reti a Bologna, al termine di 90' in cui gli azzurri ...