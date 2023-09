Napoli | tensione Osimhen-Garcia | il nigeriano reagisce contro il tecnico – VIDEO

Tempo di lettura: 3 minuti Sale la protesta per lo stop al Reddito di cittadinanza. A Napoli , la città più coinvolta, sfilano in centinaia in ...

(Agenzia Vista) Napoli , 01 settembre 2023 Momento di tensione per un intervento poco gradito al presidio per ricordare il Musicista 24enne ucciso a ...

Momento di tensione per un intervento poco gradito al presidio per ricordare il Musicista 24enne ucciso a Napoli da un sedicenne. Le immagini girate ...

Osimhen - Garcia, altanel corso di Bologna -! Ecco cos'è successo nel finale di partita Altanel finale di Bologna -, quando all'86' Garcia ha richiamato Osimhen in panchina per sostituirlo ...ARBITRI: Gensini e Sannino (). NOTE: tiri liberi: Campobasso 11/18; Ragusa 5/11. Rimbalzi: ... Laattanaglia gli attacchi e la fisicità sale, le molisane restano in rotta, ma, sul finale, ...

Osimhen-Garcia, alta tensione in Bologna-Napoli! Cos'è successo Calcio News 24

Il Napoli delude ancora: col Bologna è 0-0, Osimhen sbaglia un rigore La Gazzetta dello Sport

Una scelta che non è stata apprezzata dall'attaccante del Napoli che dopo aver dato il classico ‘cinque' ai compagni di squadra si è rivolto in modo ferocemente polemico al proprio allenatore. Momenti ...Victor Osimhen furioso contro il tecnico del Napoli Rudi Garcia, ecco cosa ha detto l'attaccante nigeriano all'allenatore Tensione alta in casa Napoli nel corso del match contro il Bologna, valido per ...