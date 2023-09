Napoli | Rudi Garcia | «Osimhen? Contento si sia arrabbiato Anche i migliori sbagliano i rigori»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 24 settembre 2023), allenatore del, ha parlato dopo il pareggio ottenuto in casa del Bologna: le sue dichiarazioniha così parlato a Dazn dopo Bologna-. LE PAROLE – «? La cosa migliore è che quando uno esce non è, capita di non essere soddisfatti di come si è giocato.i più grandi della storia. Gli ho parlato più sulla sua uscita, quello che ha risposto resta nello spogliatoio. Sia lui che Kvaratskhelia hanno fatto bene, ma ho tanta qualitàin panchina. Ci sono Simeone, Politano ed Elmas, maLindstrom e Zerbin che oggi sono rimasti in panchina. Si gioca ogni quattro giorni, sanno che ci sono ...